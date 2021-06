por Redação

O presidente da Associação dos Engenheiros Sul Tocantinense (Aesto) e conselheiro federal do CONFEA (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia), Daltro Pereira, se reuniu com representantes de todas as entidades de classe da Engenharia, Agronomia e Geociência para o 1º Encontro das Associações. A intenção foi debater pontos importantes para cada área e desenhar um evento estadual para a Semana das Engenharias, que acontece em novembro. A intenção é convidar palestrantes nacionais para a troca de conhecimentos com os profissionais do Tocantins.

No encontro, também foram discutidos pontos da PEC 108, que dispõe sobre a natureza jurídica dos conselhos profissionais; e a PL 159. Foi solicitado ao conselheiro federal, apoio a engenharia de pesca junto ao CONFEA. “Foi a primeira reunião e com saldo extremamente positivo. As associações colocaram demandas e defenderam que as atribuições sejam respeitadas e que os conflitos sejam substituídos por trabalho conjunto”, disse o conselheiro federal, Daltro Pereira.