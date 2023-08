Por Redação

Nesta quinta-feira, 17, representantes do Governo do Tocantins, acompanhados da senadora professora Dorinha, visitaram o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior (Mdic), Geraldo Alckmin, no Palácio do Planalto, em Brasília.

Na audiência, estavam presentes o secretário da Indústria Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, o secretário de Turismo, Hercy Filho, e o secretário extraordinário de Representação em Brasília, Carlos Manzini.

Na ocasião foram pontuadas e acordadas ações para o desenvolvimento do setor de fertilizantes no Tocantins.

O secretário Carlos Humberto Lima, esclareceu que a inclusão dos Tocantins no Conselho Nacional de Fertilizantes (Confer) é um importante passo para o fortalecimento do setor no estado.

“Buscamos um alinhamento para a entrada do Tocantins no Confer, para que possamos discutir em nível federal o impulsionamento dessa cadeia produtiva, que é estratégica para o desenvolvimento econômico do Tocantins. Com o apoio do vice-presidente, tudo está encaminhado para que, em breve, o estado ocupe esse espaço”, afirmou o secretário, que também entregou ao presidente o Relatório de Gestão de 2022 do Programa de Impulsionamento da Indústria Comércio e Serviços do Tocantins.

Para o secretário Carlos Manzini, na audiência ficou evidente o alinhamento do governo do Tocantins com o planejamento estratégico do governo federal para o setor.

“O contexto do setor de fertilizantes no estado, apresentado pelo secretário Carlos Humberto, evidencia o quanto o Tocantins ocupa uma posição estratégica para o setor no país. Nesse cenário, ao demonstrarmos que a gestão do governador Wanderlei Barbosa tem um planejamento estratégico de alto nível, saímos da reunião fortalecidos para ocuparmos um espaço maior na cadeira produtiva nacional”, afirmou.

A senadora Professora Dorinha, acredita que uma parceria foi firmada entre o governo do Tocantins e o vice-presidente.

“É extremamente importante essa busca do governo do estado pelo apoio do governo federal. Hoje, falamos de agronegócio, mineração, turismo, e esse é o nosso papel. Fomos muito bem atendidos e com certeza, teremos uma parceria com o vice-presidente, Geraldo Alckmin”, afirmou.

Polo de fertilizantes

O Tocantins trabalha para se tornar um grande produtor de fertilizantes, planejamento que foi fortalecido em junho deste ano, com a inauguração do novo corredor de importação de fertilizantes do Arco Norte no Porto do Itaqui, em São Luís (MA). Por meio de investimento privado no valor de R$ 400 milhões, a nova infraestrutura logística pode tornar os estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Maranhão, Tocantins e o Distrito Federal autossuficientes na produção de fertilizantes.

O novo corredor se inicia com o carregamento dos insumos no Porto do Itaqui, de onde a carga segue pela Ferrovia Norte-Sul até o Terminal Integrador de Palmeirante (Tipa), no Tocantins, onde foi construída uma estrutura para a recepção, armazenagem e expedição de fertilizantes. O corredor é um importante passo para a criação de um polo industrial em Palmeirante, e os dois primeiros grandes investimentos já foram anunciados, pela Fertipar e pela Mosaic Fertilizantes, que investiram respectivamente R$ 150 milhões e R$ 400 milhões em unidades de mistura, armazenagem e distribuição de potássio e fosfato no Tipa.

Turismo e economia

Na oportunidade, o secretário Hercy Filho, levou ao vice-presidente alguns pontos para os quais o setor turístico do Tocantins busca apoio e reforçou a importância do setor para o crescimento do país. “O vice-presidente já esteve no Tocantins, conhece um pouco do nosso potencial turístico único, e como ministro da área de indústria e comércio, ele sabe bem da importância de olhar para o setor turístico como um fator essencial para o desenvolvimento econômico descentralizado. Nosso trabalho aqui em Brasília é, cada vez mais, inserir o Tocantins em todas as frentes como um estado vital para o crescimento do país”, afirmou.