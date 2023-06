Por Raquel Oliveira / Ascom Deputado Eduardo Fortes

A falta de médicos peritos em unidades do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Tocantins foi a principal pauta da sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 20, na Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto). Devido ao grave problema nas regiões Norte e Sul do Estado, os deputados estaduais Eduardo Fortes e Jorge Frederico apresentaram na sessão solicitação para que o gerente executivo do Ministério da Previdência seja convidado a comparecer à Casa de Leis para prestar esclarecimentos quanto as perícias médicas realizadas pelo INSS no Tocantins. A solicitação contou com apoio de vários deputados e se faz totalmente necessária e urgente devido a falta de médicos peritos nas cidades Gurupi e Araguaína há vários anos.

“Os moradores de Gurupi e região Sul estão com dificuldades para conseguir benefícios junto ao INSS. A perícia médica é o ponto-chave dos serviços prestados pela Agência da Previdência em Gurupi, contudo, fazem aproximadamente quase dois anos que não há na agência um servidor profissional perito disponível”, detalhou o Eduardo Fortes, acrescentando que todo cidadão que procura os serviços da Previdência Social e reside no munícipio de Gurupi ou na região Sul tem que se deslocar até a cidade de Porangatu-GO ou Palmas, onde a perícia médica é realizada, tornando o processo desgastante, oneroso e inviável para o beneficiário.

“Na região Norte do Estado não é diferente. A falta de médicos peritos do INSS é visível e repercute a muitos anos. O cidadão necessita de respeito e de celeridade em suas demandas”, complementou o deputado Jorge Frederico, destacando também que há casos ainda que duram cerca de um ano em filas de espera.

Tempo de espera

O Ministério da Previdência Social divulgou dados que apontam o Tocantins como o estado com maior tempo de espera do Brasil, para realizar uma perícia no Instituto Nacional de Seguro Social. Esse prazo, gira em torno de seis meses. Segundo o G1 Tocantins, no estado possuem cerca de 13.337 pessoas aguardando na fila de espera para fazer o procedimento.