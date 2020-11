Deputado questiona portaria que torna obrigatória vistoria para 1º emplacamento de carro zero km no Tocantins

O deputado Elenil da Penha (MDB) questionou uma portaria do Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO), que torna obrigatória a realização de vistoria veicular para o 1º emplacamento de carro zero km no estado. “Infelizmente, essa portaria foi instituída sem que houvesse uma discussão a respeito. Com uma canetada só, tivemos a criação de uma taxa que pode chegar a R$ 198,80”, declarou o parlamentar.

por Redação

Elenil informou que vai apresentar um requerimento, na próxima semana, solicitando a presença do presidente do Detran, Cláudio Alex Vieira, na Comissão de Defesa do Consumidor, para explicar os critérios técnicos e legais que embasaram a portaria. “É importante que o presidente venha à Assembleia, à comissão que presido, e explique para nós, deputados, e para a sociedade, quais os fundamentos objetivos que levaram a criação da taxa”, afirmou.

A Portaria nº 934/2020, que obriga a realização da vistoria para veículos antes isentos, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 29 de outubro (http://doe.to.gov.br/ diario/4228/download) e entrou em vigor no último dia 13 de novembro.