por Redação

O propósito do simpósio é levar informações de qualidade à comunidade na busca pelo combate a desinformação contra os neurodivergentes, como pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo, TDAH, dislexia, entre outros.

A abertura do evento contou com a participação do deputado estadual Eduardo Mantoan.

“Como representante do povo tocantinense, entendo que é nossa responsabilidade garantir que todas as pessoas, especialmente as neurodivergentes, tenham acesso às políticas públicas efetivas e que atendam às suas necessidades. No meu gabinete, há servidores que são mães, pais, avós, com filhos e netos neurodivergentes. Através deles venho acompanhando de perto as dificuldades do dia a dia: que vão desde a falta de informação, ao preconceito e à discriminação”, afirmou o parlamentar.

Devido a sua atuação em prol da causa na Aleto, o deputado Mantoan foi homenageado com o selo Parceiros do neurodivergente no Tocantins.

“ Apresentei já neste início de mandato um requerimento solicitando ao governo do Estado para que seja reservada vaga no estacionamento da Assembleia Legislativa do Tocantins para pessoas neurodivergentes. O pedido foi aprovado e em breve a casa de leis contará com a vaga. E não vou parar por aí: há novos projetos que irei levar à Casa de Leis”

Crédito Foto: Mirdad