O Governador do Estado tem adotado medidas eficazes para a segurança das pessoas e do patrimônio em áreas de conflito fundiário. Estando de acordo com a postura adotada pelo governador Wanderlei Barbosa, o deputado estadual Gutierres Torquato apresentou na manhã desta quarta-feira, 15, um requerimento reforçando a tolerância zero as invasões de terra no Tocantins.

“No nosso estado, só no ano de 2023, já tivemos quatro tentativas de invasões de terra. A mais recente lá em Sandolândia, onde a Polícia Militar, no comando do Cel Barbosa, agiu de imediato, de forma muito organizada, tirando aqueles invasores. O Tocantins não permitirá a invasão de terras e nós, como deputado estadual, reforçamos com o pedido de tolerância zero a estas invasões. Vamos defender quem produz e fomenta a economia do nosso estado”, destaca o deputado.

É de conhecimento que a economia Tocantinense está fortemente vinculada à produção agropecuária, com mais de 60% na formação do Produto Interno Bruto (PIB), e que o Tocantins tem despontado atualmente como o “novo polo agrícola do Brasil”. Junto a esse cenário promissor da economia, oriundo da produção rural, vivenciamos o contrassenso ao progresso, onde tem aumentado significativamente as invasões rurais e litígios fundiários. A volta de invasões promovidas por organizações como a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL) e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) acendeu o alerta amarelo em governadores de estados produtores. Por isso, foi reforçado em plenário, na Assembleia Legislativa do Tocantins, a tolerância zero a invasão de terras e o apoio a ações ostensivas em proteção daqueles que movimentam a economia do Tocantins.