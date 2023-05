Por Redação

“Receber o Cel Dornelles é muito importante para o projeto de equoterapia do Governo do Estado. O nosso governador vai implantar em Palmas um Centro de Equoterapia que vai transformar a vida de pessoas com neurodiversidades”, destaca o deputado Gutierres Torquato. Ainda em maio o deputado acompanhou o governador Wanderlei Barbosa em uma visita à sede da Ande Brasil, em Brasília – DF.

O presidente da Ande Brasil visita Gurupi para orientar o projeto de Equoterapia implantado na Apae do município e na oportunidade visitou o Instituto Gratidão Tocantins. Afirmou ter conversado com o deputado sobre as pautas da neurodiversidade, percebeu a sensibilidade deste sobre o assunto é viu que este abraçou a causa. O Coronel afirmou ainda que essa parceria com o Governo do Estado levará o projeto para Palmas e futuramente outros municípios. “Gurupi foi um modelo e vamos levar a equoterapia para Palmas, junto com o Governo do Estado, para o Palacinho e a intenção é levar também para outros municípios”, destacou o presidente da Ande. A associação, que é referência em todo o Brasil, tem 450 centros de equoterapia pelo país.

Centro de Equoterapia em Palmas

Em março deste ano o deputado estadual Gutierres apresentou requerimento solicitando a Polícia Militar do Estado do Tocantins (PM-TO) o uso da cavalaria da polícia para a implantação de um Centro de Equoterapia. O pedido foi abraçado pelo Governo do Estado, que já anunciou que implantará o centro de equoterapia no Palacinho, com o uso da cavalaria da PM.

A equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com neurodiversidades.