Por Redação

Além de atendimento prioritário nos órgão públicos deve-se estabelecer também em locais privados como: supermercados, bancos, farmácias, restaurantes e lojas em geral.

Neurodiversidade e integração social

Com o objeto de debater, defender e indicar propostas legislativas que possam melhorar a assistência às pessoas portadoras do transtorno do espectro autista e também dos seus familiares, o deputado estadual Gutierres Torquato apresentou, no início de março, um projeto de lei para a criação da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Pessoas com Espectro Autista do Estado do Tocantins.

Subsequente, foi apresentado requerimento solicitando a Polícia Militar do Estado do Tocantins (PM-TO) o uso da cavalaria da polícia para a implantação de um Centro de Equoterapia, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins. A Equoterapia é um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências e/ou necessidades especiais.

Visando a integração social das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e pessoas com outras condições de neurodiversidade, o deputado estadual Gutierres Torquato apresentou também requerimento solicitando as empresas operadoras de salas de cinema do Estado do Tocantins que promovam mensalmente uma sessão mensal de cinema adaptada, garantido-lhes acesso a cultura e contribuindo com seu bem-estar.