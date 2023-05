Por Redação

No início da manhã o deputado foi a Câmara federal e visitou o gabinete dos tocantinenses e deputados federais Ricardo Ayres, Filipe Martins e Alexandre Guimarães.

Acompanhado dos deputados federais, almoçou e participou de reunião na Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que tem como objetivo estimular a ampliação de políticas públicas para o desenvolvimento do agronegócio nacional.

“Estamos buscando todo conhecimento para a Frente Parlamentar do Agronegócio do Tocantins e levando o nome e a agricultura do nosso estado para todo país. Hoje tivemos a grande oportunidade de debater com os colegas da bancada federal sobre a economia e o agronegócio tocantinense e convidamos a todos para o lançamento da Frente Parlamentar do Agronegócio, na Agrotins, dia 18”, destacou o deputado Gutierres.

A tarde o deputado cumpriu agenda no DNIT, onde conversou com o Diretor Geral Fabrício Galvão. Uma das pautas foi a pavimentação da BR- 235 que liga o Tocantins ao Maranhão e, também, sobre os 7 km não pavimentados da BR- 242, que liga Paranã a Taguatinga.

Esse trecho da BR- 242 afeta diretamente a cadeia logística do agronegócio, um dos pilares econômicos do nosso estado e é também um trecho fundamental para o Matopiba, fronteira agrícola composta por áreas produtoras dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.