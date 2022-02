Share on Twitter

Por Redação

Segundo sua assessoria, o deputado estadual Eduardo Siqueira precisou ser internado no Hospital DF Star, durante a tarde desta quarta-feira,2, enquanto estava em viagem de trabalho a Brasília.

“Por volta de 14h30, enquanto dirigia rumo a audiência a um órgão federal, o deputado Eduardo Siqueira Campos sentiu uma forte crise de dor seguida de câimbra e paralisia dos movimentos da perna direita. Imediatamente necessitou ser socorrido por funcionários de uma loja nas imediações do trajeto que percorria”, informou.

Após ser internado no referido hospital, acompanhado de sua esposa Polyanna, o parlamentar foi submetido a exames que constataram um cisto de baker, resultado de problemas no joelho direito.

7De acordo com as informações repassadas pelos médicos, a causa do cisto seria o pressionamento das terminações nervosas, causando dor extrema.

O deputado Eduardo Siqueira Campos permanece internado no Hospital DF Star sob acompanhamento de uma equipe de médicos para decidir quais serão os próximos passos.

No decorrer dos exames, o deputado Eduardo Siqueira Campos testou positivo para COVID-19.