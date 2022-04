por Redação

O festival “Me Toca” surgiu após a realização de três edições do edital também denominado “MeToca”, que visava fomentar a atividade musical tocantinense, devido às proibições para realização de shows, por causa da pandemia do novo Coronavírus.

Em virtude dessa dificuldade enfrentada pelos músicos tocantinenses, o deputado estadual Eduardo Siqueira Campos destinou R$ 800 mil reais de suas emendas parlamentares, para contemplar as três etapas do edital “MeToca” e também o festival de mesmo nome, que incentivou a criação e apresentação de músicas em homenagem ao Tocantins, cuja última etapa acontece na noite desta terça-feira.

“Durante a pandemia, os nossos artistas enfrentaram dificuldades ainda maiores do que as já conhecidas. Não podiam se apresentar. Então decidimos por fomentar a atividade através de editais. E, para engrandecer o projeto, entendemos ser necessário também a realização de um festival. Mas nosso maior objetivo é valorizar cada vez mais os artistas tocantinenses, que são nosso grande orgulho”, afirmou o deputado Eduardo Siqueira.

Além do fomento à atividade musical, via edital, os artistas locais foram contemplados com a gravação em vídeo de oito músicas de cada, que compõem um DVD duplo. E ainda, um site que já está no ar – www.metoca.com.br – que servirá como uma plataforma on line para divulgação de todos os clipes dos artistas participantes do projeto.

“Queremos transformar esse portal em uma referência para pesquisa da música tocantinense. Criaremos ainda um canal no Youtube para que todos possam acessar essas obras e nossos artistas possam mostrar seu trabalho para o mundo. É um projeto que terá continuidade”, reforçou o deputado.