Por Raquel Oliveira / Ascom Deputado Eduardo Fortes

Em sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 06, o deputado estadual Eduardo Fortes apresentou requerimento solicitando que se faça gestão junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para que seja disponibilizado médico perito na unidade de Gurupi que atende também outros 17 municípios da região Sul. A solicitação se faz necessário e urgente, pois a unidade do órgão na cidade está sem médico desde 2018.

“Os moradores de Gurupi e região Sul estão com dificuldades para conseguir benefícios junto ao INSS. A perícia médica é o ponto-chave dos serviços prestados pela Agência da Previdência em Gurupi, contudo, fazem aproximadamente quase dois anos que não há na agência um servidor profissional perito disponível”, detalhou o deputado, acrescentando que todo cidadão que procura os serviços da Previdência Social e reside no munícipio de Gurupi ou na região Sul tem que se deslocar até a cidade de Porangatu-GO ou Palmas, onde a perícia médica é realizada, tornando o processo desgastante, oneroso e inviável para o beneficiário.

Espera

O Ministério da Previdência Social divulgou dados que apontam o Tocantins como o estado com maior tempo de espera do Brasil, para realizar uma perícia no Instituto Nacional de Seguro Social. Esse prazo, gira em torno de seis meses. Segundo o G1 Tocantins, no estado possuem cerca de 13.337 pessoas aguardando na fila de espera para fazer o procedimento.