Por Redação

Com o apoio do deputado estadual Eduardo Fortes, ONG’s e protetoras realizam nesta próxima quarta-feira, 19, das 8h30 às 12h, no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), a primeira Feira de Adoção de Cães e Gatos. É a primeira vez que um órgão público abre as suas portas para a realização de uma feira de adoção de animais no Tocantins.

A feira foi idealizada e organizada após reunião entre o parlamentar, que também é um entusiasta e defensor da causa, protetoras e representantes de ONG’s que defendem a causa animal. O objetivo da feira é despertar e conscientizar a população sobre a importância da causa animal, além de proporcionar um lar e uma nova vida a gatos e cachorros abandonados ou que vivem em abrigos, praticando um ato de compaixão e ser amado pra sempre pelo animal adotado.

Para Pity Lilian Castilhos, educadora e protetora cuidando de animais de rua há cinco anos, “a feira de adoção num local como esse nos proporciona visibilidade num ambiente político onde pra maioria somos invisíveis tanto nós ong quanto os animais”, disse ela que é também é presidente da ONG Auquemia.

A Feira vai contar com médico veterinário para vermifugação e vacinação. Para adotar é preciso ter mais de 18 anos. “Agradecemos o presidente da Assembleia, deputado Amélio Cayres, por ter atendido o nosso pedido e disponibilizado o espaço” destacou o deputado.

“A causa animal, além de tratar-se de uma questão humanitária, é também de saúde pública”, reforçou Eduardo Fortes que segue, por exemplo, somando esforços para a implantação da primeira UPA Veterinária do Tocantins em Gurupi.

É também de autoria do parlamentar projeto de lei que está tramitando no legislativo estadual e que solicita a proibição de celebração de contratos ou posse em cargo público de pessoas condenadas por crime de maus- tratos aos animais.

“Tenho dois filhos pets que são meus companheiros em todos momentos e sei o quanto precisam de amor e cuidado e também como me amam”, disse ele se referindo aos dois animais que possui, a Devassa e o Luke, uma adotiva e outra resgatada da rua.

Ongs e projetos participantes:

Adota Pets

Arca da Vida

AuqueMia

Patinhas de Palmas

Resgata Palmas

Ausemiaus

Recado Animal