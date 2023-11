Deputado Carlos Gaguim Cobra Mais Recursos para o Tocantins Durante Lançamento do Novo PAC

Por Redação

Presença de Autoridades e Líderes Políticos no Evento de Lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento.

O deputado federal Carlos Gaguim participou nesta segunda-feira de uma cerimônia de destaque durante o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Durante o evento, que contou com a presença dos ministros, Gaguim reforçou sua demanda por recursos adicionais para o estado do Tocantins.

A cerimônia reuniu uma variedade de autoridades, incluindo o Ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, o Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o Ministro do Esporte, André Fufuca. Além disso, estiveram presentes o governador Wanderlei Barbosa, a senadora Professora Dorinha, deputados federais e estaduais, prefeitos, vereadores, secretários de Estado e outros líderes políticos, demonstrando a importância do programa para a região.