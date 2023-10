Dep. Eduardo Fortes destaca parcerias com UFT para Upa Vet, hortas comunitárias e cursos profissionalizantes

Por Redação

O deputado estadual Eduardo Fortes e a direção do Campus da Universidade Federal do Tocantins em Gurupi, se reuniram nesta segunda-feira, 30, para um balanço das parcerias já firmadas e ampliadas. Entre elas está a implantação da primeira UPA Veterinária do Tocantins em Gurupi, a qualificação profissional de mais de 300 jovens e a implantação e ampliação de sementeira.

A qualificação, por meio de cursos profissionalizantes, é uma ação inédita no setor da agroindústria tocantinense que, também em parceria com a Frente Parlamentar da Agroindústria (FPA) da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) e o Fazendão Agronegócio, vai possibilitar a qualificação de mais de 300 pessoas em cursos profissionalizantes na área da agroindústria.

“Estamos fomentando e incentivando o setor da agroindústria no Estado. Novas agroindústrias estão sendo implantadas, outras estão em intensa expansão e as novas vagas que estão surgindo no mercado de trabalho devem ser ocupadas por tocantinenses”, destacou o deputado estadual Eduardo Fortes que também é presidente da FPA.

Fortes agradeceu o apoio da UFT, por meio da diretora do Câmpus de Gurupi, Niléia Cristina Silva, e do professor Rodrigo de Castro Tavares. “São parceiros de todas horas. O crescimento e desenvolvimento do nosso Estado se deve muito à UFT”, disse.

Quanto a UPA Veterinária, a direção do Campus da UFT em Gurupi já disponibilizou espaço para implantação da unidade. E, recentemente, o deputado conquistou um reforço decisivo para a sua implantação, que foi destinação pelo senador Eduardo Gomes de R$ 600 mil em emendas parlamentares que serão investidos na aquisição de equipamentos e estruturação do espaço da UPA Veterinária.

Sementeira

A implantação da sementeira na universidade é sucesso. No local são produzidas mudas que abastecem as hortas comunitárias e agricultores familiares de gurupi e região.

“Não é apenas uma doação. Estamos contribuindo com a preservação da saúde e ajudando a prevenir doenças”, destacou o deputado acrescentando “a parceria da UFT é fundamental para que sejam produzidas hortaliças de qualidade”.