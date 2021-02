Com base no boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, o órgão estadual reforça as ações de cuidados com os temporais no Tocantins

Po Luiz Henrique Machado

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o Tocantins está sob Alerta Vermelho para as chuvas até eesta terça-feira, 16. O boletim foi divulgado na tarde desta segunda, 15, informando que poderá haver chuva superior a 60 milímetros por hora, ou 100 milímetros por dia.

Com uma quantidade assim, segundo o INMET, há riscos para alagamentos e transbordamentos de rio e grandes deslizamentos de encostas nas cidades onde existem essas características geográficas.

“Neste caso, recomendamos a todos que sigam as instruções de segurança recomendas para esse grau de alerta. É bom que os cidadãos fiquem em áreas que não ofereçam riscos de raios e alagamentos. Procurar sempre um local seguro durante as tempestades e vendavais”, disse o major Alex Matos Fernandes, diretor-executivo da Defesa Civil Estadual.

A Defesa Civil Estadual ainda deu outras dicas.

– Não ficar em áreas de risco, em especial próximas a rios, represas, córregos e riachos;

– Não sair de casa, a não ser que a residência esteja em risco;

– Em trânsito, atentar para o nível da água ao trafegar pelas vias e estradas, primordial não se arriscar. Se a água estiver acima da roda do veículo é sinal de que é preciso procurar um local seguro e aguardar o temporal passar.

Segundo o major Matos, “já estamos informando as Defesas Civis Municipais. Em caso de emergência, ligar para 193 (Corpo de Bombeiros Militar) ou 199 (Defesa Civil Estadual)”.