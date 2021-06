Por Wesley Silas

Desde o dia 14 de junho, data em que o novo Decreto entrou em vigor, o número de novos casos de Covid-19 não deu trégua e continuou crescendo em Gurupi. Desde então, o número de pessoas contaminada passou de 539 casos ativos para 976 e, apenas nos últimos 07 dias, foram registrados em Gurupi 528 novos casos e 07 pessoas morreram decorrente a doença que já contaminou 12.422 gurupienses. Segundo Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Gurupi 02 homens e um mulher estão internadas na UTI-Covid do Hospital Unimed e outras 34, sendo 22 homens e 12 mulheres no Hospital Regional de Gurupi. Com praticamente 100% dos leitos de UTI Covid ocupados o Governo do Tocantins irá inaugurar nesta segunda-feira, 28, outros 20 leitos no Hospital Geral de Gurupi.

Decreto

O mês de julho irá iniciar com prazo do Decreto n° 899/2021 referente a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, supermercados e conveniência expirado. Assim como a proibição da circulação de pessoas nas ruas “toque de recolher” entre 23 às 05 horas.

De acordo com Secretário Municipal de Administração, Valdeci Júnior, a Prefeitura não vai estender o prazo previsto no Decreto e assim a comercialização de bebidas voltará a ser permitido; porém, ainda há divergências sobre a liberação da venda e permissão do consumo de bebidas que deverá ser pauta da reunião extraordinária do Comitê Gestor que acontece na tarde desta segunda-feira, 28. “Recomendarei manter e ampliar as medidas”, disse um dos membro do Comitê ao Portal Atitude.

Recomendações

Em meio a permissão de comercialização e consumo de bebidas, a Secretaria Municipal de Saúde reforça que as medidas de prevenção são extremamente necessárias para evitar a transmissão, principalmente aos grupos de risco, e alerta sobre a importância da higienização das mãos com água e sabão, uso do álcool 70%, e uso da máscara.

Ressalta que o esforço deve ser coletivo e o isolamento social deve ser priorizado. O momento não é para festividades, confraternizações, encontro de amigos e familiares, visitas, viagens, pois a atual situação exige que o isolamento social seja prioridade. Quanto menos contato com outras pessoas, menor é a chance de ser infectado pelo Coronavírus. Dessa forma, o cidadão irá proteger tanto seus familiares quanto outras pessoas e evitar a propagação do vírus.

Disque-Denúncia

O gurupiense que observar irregularidades no cumprimento das normas de restrição, aglomerações, desrespeito ao distanciamento social e ao decreto publicado pela prefeitura pode denunciar pelos canais: 3315-0077, de segunda à sexta-feira, das 8 às 18 horas; e ainda pelo disque denúncia do Ministério Público Estadual (MPE) -127.