por Redação

A ação foi proposta em outubro de 2020 pelo promotor de Justiça Thiago Ribeiro Franco Vilela, titular da 19ª Promotoria da Capital, e motivada por uma vistoria realizada na unidade que detectou irregularidades no setor de psiquiatria.

Dentre os problemas verificados estavam: precariedade na estrutura física da ala, ausência de equipe de segurança, materiais impróprios utilizados nas grades e telas do corredor, deficit de mobiliário e materiais hospitalares, além da inobservância da necessidade de manter na escala de plantões servidores do gênero masculino.

Na decisão, o secretário de Estado da Saúde, Afonso Piva, deverá informar, até 15 de maio, sobre o detalhamento do cronograma da obra de reestruturação da ala psiquiátrica do HGP. A autoridade deve apontar também quais serviços foram iniciados e qual a perspectiva para a efetiva entrega da ampliação e adequação da referida ala, bem como o andamento do projeto de ampliação dos leitos.

O Estado ainda deverá fornecer informações sobre o serviço de segurança contratado no local e em relação à escala completa dos profissionais atuantes no setor, referentes a janeiro, fevereiro e março de 2022.