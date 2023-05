por Redação

Conforme o coordenador do curso, Me. Geovane Rossone Reis, “esse conceito mostrou o quanto o curso desenvolveu a sua organização didático-pedagógica em ensino, pesquisa e extensão nos últimos anos. Graças a um trabalho desenvolvido pela expertise do nosso corpo docente, que trabalha em diversas frentes com práticas inovadoras e exitosas por meio de projetos de extensão, pesquisa, produção científica e metodologias ativas, além da atualização constante que o Núcleo Docente Estruturante (NDE) realizou no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) nos últimos anos”, afirmou.

Os membros do CEE realizaram a verificação in loco, no período de 28 a 29 de outubro de 2021, quando fizeram a análise de documentos e verificação da estrutura física. Também foram realizadas reuniões com a gestão, coordenação do curso e de estágio supervisionado e entrevistas, entre outras atividades.

A comissão expediu os conceitos: “Organização Didático-Pedagógica” – Organização Didático-pedagógica – conceito: 3,76; Dimensão 02 – Corpo Docente e Tutorial – conceito: 3,64 e Dimensão 03 – Infraestrutura – conceito: 4,33. O Conceito Final do curso é 4,0.

“Todos os professores e servidores do curso participaram da visita in loco, desde a preparação documental como no acompanhamento dos avaliadores nos setores estratégicos do campus e nas reuniões com os membros do CEE. O nosso corpo discente também foi fundamental para mostrar aos avaliadores como o curso, na prática, desenvolve estruturalmente o processo de ensino-aprendizagem e a importância que prezamos pelas práticas clínicas na formação dos nossos alunos”, complementou Rossone.

O coordenador agradeceu a todos que colaboraram para o êxito da avaliação e andamento do curso. “Pudemos contar ainda na época, com todo o apoio da Prograd, que foi fundamental nas orientações e no planejamento da visita do Conselho. Contamos com uma equipe muito dedicada e temos a certeza que esse conceito coroa o trabalho desenvolvido por todos que fazem parte do curso de Fisioterapia”, frisou.

Fisioterapia da UnirG foi autorizado em 2001, iniciando com a matriz integral e, após proposta do NDE ao Conselho do curso, houve a aprovação da matriz curricular de funcionamento noturno em 2013, em vigência até o momento. O curso tem se destacado no seu pioneirismo na Instituição com a implantação do primeiro NDE criado na UnirG, em 4 de agosto de 2011.

Tecnólogo em Estética e Cosmética

O curso Tecnólogo em Estética e Cosmética também foi reconhecido com Conceito Final 3,53. Confira as demais notas do curso: Dimensão 01 – Organização Didático-pedagógica – conceito: 3,23; Dimensão 02 – Corpo Docente e Tutorial – conceito: 3,60 e Dimensão 03 – Infraestrutura – conceito: 3,73.

O curso foi aprovado por resolução do Conselho Superior – Consup, em dezembro de 2019, tornando-se dos mais novos cursos da UnirG, consolidando o momento de expansão da Universidade. A primeira turma iniciou em 2021-1 e seguiu diante da pandemia de Covid-19, de acordo com as normativas para o Ensino Superior. Atualmente, as aulas teóricas ocorrem no campus II, nas salas de aula, laboratórios da área básica (anatomia, histologia, microbiologia, bioquímica), em laboratórios especializados de aulas práticas (laboratório de recursos terapêuticos manuais e salas do departamento estética).