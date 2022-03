.Bombocado de coco babaçu e mandioca, empada de buriti com recheio de guariroba do Cerrado, croquete de chambari, tucunaré frito, e para complementar, petiscos dos mais variados e as cervejas artesanais e chopp produzidos localmente, além dos drinques super diversificados e dos queijos especiais; todos eles foram as estrelas do Iº Famtour Gastronômico de Palmas, realizado pela Federação Brasileira de Jornalistas e Comunicadores do Turismo – Febtur – Seccional Tocantins , que aconteceu entre os dias 11 e 13 de março.

A parceria dos empresários do trade turístico de Palmas – restaurantes, hotéis, flutuante, bistrô, cervejarias, produtores locais – garantiu uma extensa programação que agradou aos associados, convidados e ao presidente da Federação, em nível nacional, Gorgônio Loureiro, vindo de Salvador, na Bahia, para prestigiar o encontro. Todos os associados da Febtur são voluntários e se comprometeram com esse trabalho por acreditar que é possível desenvolver a comunidade por meio de um turismo sustentável, rentável que possibilite melhorar a qualidade vida.

“Nós, jornalistas de turismo, estamos falando para o Brasil sobre o turismo e gastronomia. Estamos saindo na frente e somos pioneiros nesta questão. Tocantins conseguiu falar isso, mostrar isso. O que foi olhado com atenção pelos empresários que participaram dos eventos e por algumas personalidades que representam o setor”, resumiu Loureiro, ao se despedir de Palmas, na manhã desta segunda-feira, 14.

A importância da gastronomia

Para a presidente da Febtur Tocantins, Seleucia Fontes divulgar a gastronomia é divulgar o turismo e incentivar a economia:

“Ao divulgarmos a gastronomia não apenas como coadjuvante do turismo, mas como elemento fundamental para garantir a permanência de viajantes na cidade todos ganham, estabelecimentos comerciais, população em geram e os próprios visitantes. Em se tratando de divulgar Palmas e nosso Estado, a Febtur sempre estará a disposição”. Aponta Fontes

Interação política

Durante a programação, a presidente da Febtur Tocantins, Seleucia Fontes, e Gorgônio Loureiro, da nacional, apresentaram os projetos que estão engatilhados para todo o país e para o Tocantins. Na tarde de sexta-feira, foram recebidos pela presidente da Agência Municipal de Turismo de Palmas – Agtur –, Mila Jaber, que se mostrou receptiva a parceiras com a Federação e a municipalidade para o desenvolvimento de projetos, inclusive, durante o Festival Gastronômico de Taquaruçu, uma referência no Tocantins, que merece ser apresentada nacionalmente, por meio dos veículos especializados ligados à entidade.

Os presidentes também se reuniram com o gestor da Fundação Cultural de Palmas, Giovanni Assis, e com o presidente do Conselho Estadual de Empresários de Turismo, Marcelo Perim, em momentos distintos, durante degustações nos restaurantes parceiros do evento, quando puderam apresentar os projetos e firmar possíveis parcerias futuras.

Para o Diretor de Comunicação da Febtur nacional, Marco Jacob, estes eventos e ações focadas em setores do turismo como a gastronomia, incentivam a visibilidade e a importância de cada elo na estrutura turística do receptivo:

“A gastronomia é um elo importante ao turismo, visto que pode até ser decisivo na escolha de determinado destino, além de mostrar os sabores e riquezas de cada região brasileira. Chefs do mundo inteiro vem ao Brasil em busca de sabores e texturas, agora é a nossa vez de valorizar o que é nosso e que tanto pode engrandecer os aspectos turísticos locais.” Afirma Jacob

Cobertura

Os veículos de imprensa de web jornalismo, TV e rádio, atenderam ao chamado da Febtur e fizeram ampla divulgação do evento. Colaboradores mantiveram as redes sociais ativas, mantendo os seguidores da Febtur Tocantins informados sobre cada momento do Iº Famtour Gastronômico do Tocantins. Para saber tudo que aconteceu, acesse o perfil no Instagran, @febturto.

Febtur

A Federação Brasileira de Comunicadores e Jornalistas de Turismo reúne profissionais de cerca de 20 estados decididos a trabalhar pelo desenvolvimentismo do turismo nacional. Reconhecidos na divulgação turística em veículos de comunicação tradicionais, redes sociais ou assessoramento, o propósito é desenvolver projetos para o desenvolvimento e a divulgação dos mais variados segmentos do setor que revelem todas as belezas naturais, culturais, humanas e arquitetônicas do país.

Atuar a partir de uma visão contemporânea com os avanços da comunicação numa grande rede integrada de informação relacionada ao turismo, assim se apresenta a Febtur.

Parceiros

Para a realização do Brasil Turismo Gastronômico no Tocantins, a Febtur-TO contou com diversas parcerias fundamentais para realização deste evento:

E ainda parcerias institucionais com:

Cozinha escola do Senac Palmas, TO

Parceiros oficiais, artes exclusivas para o evento, dos apoiadores, realizadores e patrocinadores:

Por Marco Túlio Tavares Edição: Marco Jacob Fotos: Febtur Tocantins