Por Redação

O advogado Cristiano Zanin toma posse nesta quinta-feira, 3, no cargo de ministro do STF. O novo ministro entrará na vaga deixada por Ricardo Lewandowski, que, em abril, se aposentou ao completar 75 anos. A cerimônia está prevista para as 16h.

Foram convidadas cerca de 350 pessoas. Estarão presentes amigos e familiares de Zanin, além de ministros do governo Federal, parlamentares e autoridades do Judiciário. O presidente Lula confirmou presença no evento.

Perfil

Cristiano Zanin nasceu em Piracicaba/SP em 15 de novembro de 1975 e graduou-se, em 1999, pela Faculdade de Direito da PUC-SP. É casado com a também advogada Valeska Teixeira Zanin Martins e pai de três filhos.

Indicado pelo presidente Lula, Zanin passou por sabatina e teve seu nome aprovado pela CCJ – Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal e confirmado, por 58 votos a favor e 18 contra, pelo plenário daquela Casa Legislativa, em 21 de junho. A nomeação para o STF foi publicada no DOU do último dia 5 de julho.

Para integrar o STF, Zanin deixou a advocacia, onde atuou por mais de duas décadas em causas de repercussão nacional, como ações da operação Lava Jato. Também advogou em casos de grandes grupos empresariais, como o da falência da Transbrasil e da recuperação judicial da Varig e das Lojas Americanas. Cristiano Zanin é professor de Direito Civil e Direito Processual Civil e atuou no Comitê de Direitos Humanos da ONU.