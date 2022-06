por Redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) fixou em 13,68% o Reajuste Tarifário Anual (RTA) para os consumidores residenciais de energia no Tocantins. O percentual entra em vigor a partir de segunda-feira, 4 de julho. A correção tem como objetivo cobrir os custos referentes à compra de energia e da infraestrutura de transmissão, que leva energia para os estados. Além disso, garante a continuidade de investimentos na rede de distribuição do Tocantins. Na prática, a Energisa atua como arrecadadora para todo o setor elétrico. Os principais fatores que impactaram no percentual foram custos de geração e transmissão.

O reajuste tarifário anual é um processo regulado, previsto no contrato de concessão e acontece para todas as distribuidoras de energia do país. Do total da fatura, geradoras e transmissoras ficam com 33%, e mais 33% são referentes a encargos, tributos e impostos (ICMS, PIS/COFINS).

“De cada R$ 10 pagos pelo cliente, apenas R$ 3,50 ficam com a Energisa para investir em qualidade e expansão da rede. Para garantir agilidade e qualidade dos serviços para o cliente, é preciso comprar equipamentos, modernizar a rede elétrica, frota, além de pagar salários, benefícios e investir nos profissionais”, explica Bernardo Athayde, gerente corporativo de regulação econômica da Energisa.

O reajuste vale para todos os clientes e varia de acordo com o tipo de cliente. O efeito médio percebido para todos será de 14,78%, incluindo cliente de alta e média tensão, a exemplo da indústria, que possui uma tarifa diferenciada.

O novo percentual vale também para os clientes de baixa renda, que continuam com o benefício de até 65% de desconto na conta de luz. “Importante destacar que os clientes classificados como baixa renda, precisam manter o cadastro atualizado para garantir o desconto. A Energisa faz busca ativa por famílias que possuam o perfil para aderirem à Tarifa Social. O resultado é que, em quatro anos, a distribuidora quase dobrou o número de cadastrados no Tocantins, passando de 56.488 em 2018 para 91.684 beneficiados até maio deste ano”, completa.

A Energisa Tocantins atende cerca de 640 mil clientes nas 139 cidades do estado. Entre 2014 e 2021, a Energisa investiu quase de R$ 2 bilhões no Tocantins. Agora em 2022, outros R$ 364 milhões serão aplicados no estado. A empresa vem atuando e conseguindo cada vez mais ser referência em qualidade e eficiência operacional e, com isso, gerar menor impacto no preço final que chega ao consumidor. Em março desse ano, o Tocantins foi apontado como o segundo melhor fornecimento de energia do Brasil, de acordo com a Aneel. O ranking anual é composto pelos indicadores de qualidade de fornecimento – DEC e FEC – que medem a duração e a frequência das faltas de energia, respectivamente