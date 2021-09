Por Redação

Técnicos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), juntamente com representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e demais atores ligados à temática hídrica, se reuniram nesta terça-feira, 31, por meio de plataforma digital, com o objetivo de verificar a variação dos níveis de vazão dos reservatórios da Bacia do Rio Tocantins dos últimos 30 dias.

De acordo com o diretor de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos da Semarh, Aldo Azevedo, “esses encontros são importantes por que através deles podemos mensurar, por meio do histórico, o que aconteceu nos últimos 30 dias e fazer uma previsão para o próximo mês, ou seja, todos os usuários de água da bacia são ouvidos em busca de uma alternativa que visa melhorar o uso dos recursos, e isso funciona como um sistema de alerta para nós”.

A Bacia do Rio Tocantins é importante para a geração de energia do sistema interligado, e durante a reunião, ficou definido que será aumentada a liberação de água na Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, localizada no estado do Goiás. O aumento da vazão será de três vezes mais, ou seja, a liberação que era de 300 m³/s (metros cúbicos por segundo) passa a ser de 900 m³/s, e isso vai incrementar a geração de energia em todo sistema interligado no Tocantins para socorrer o sistema da região Sudeste e Nordeste.