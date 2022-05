por Redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Sectur), confirma a realização do show musical do cantor Wesley Safadão, na 22ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2022), que inicia nesta terça-feira, 10. A programação cultural está sendo custeada com emendas parlamentares.

Polêmica

No final do mês passado um show do Wesley Safadão chegou a ser cancelado na cidade de Vitória do Mearim, no Maranhão pelo STJ após revelar valor do cachê no valor de R$ 500 mil.

“Segundo a jornalista Fábia Oliveira, do Em OFF, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Humberto Martins, decidiu suspender a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão que tinha autorizado a realização do show”, noticiou o site jc.ne10.uol.com.br.

Quanto ao show no Tocantins o site Norte Agropecuário “questionou o Palácio Araguaia se os cofres públicos estaduais que iriam arcar com as despesas deste show e os valores, mas não obteve respostas.

“Há pouco, a Secom divulgou outro material informativo, que destaca que emendas parlamentares vão custear o evento. Entretanto, não foram divulgados os valores. E também não há no Diário Oficial do Estado nenhum extrato de contrato sobre esta apresentação. Uma das agências que empresaria Safadão foi contatada, mas não deu retorno”, informou o Norte Agropecuário.

O show de Wesley Safadão ocorrerá na quinta-feira, 12, no Sindicato Rural de Palmas, localizado na rodovia TO-050. Além do cantor de forró, a programação, que começará às 20 horas, vai contar com outras atrações, com artistas locais como Zé Ottávio e Tambores do Tocantins. Wesley Safadão será a última apresentação da noite e subirá ao palco às 23 horas. Toda a programação cultural será gratuita e aberta ao público.

Meio as polêmicas, a Secretaria de Comunicação do Tocantins informou que a “atração cultural é mais uma novidade na feira que, este ano, retorna as atividades de forma presencial, depois de duas edições sendo realizada no formato virtual, devido a pandemia provocada pela covid-19. Este ano, a Agrotins tem como tema Integrar: Intensificar e Preservar e será realizada no período de 10 a 14 de maio, no Parque Agrotecnológico do Estado do Tocantins, em Palmas”.

Wesley Safadão

Consagrado no cenário nacional, Wesley Safadão é uma referência no gênero musical forró. Iniciando sua carreira na banda Garota Safada, fez muito sucesso no Norte e no Nordeste em meados dos anos 2000, não demorando muito a se popularizar em todo o Brasil.

No site oficial do cantor, já há a confirmação da participação na Agrotins no Tocantins. Com sucessos nas paradas musicais de todo o país, misturando sonoridades que vão do forró ao sertanejo, o cantor promete um show musical com um repertório de muita animação para a feira.

Agrotins 2022

Destinada aos produtores rurais, pesquisadores, técnicos, empresários e estudantes ligados ao agronegócio no Tocantins, a Agrotins é a maior feira agrotecnológica da região Norte, sendo referência para todo o Brasil.

Realizada anualmente, trazendo fomentos e novidades para o setor de agricultura nos eixos econômicos, comerciais e ainda de estudo e pesquisa, o que destaca a feira no cenário nacional, já que atrai público de todo o Brasil.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.