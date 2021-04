O Tocantins registrou mais seis mortes pela Covid-19 neste domingo (04). Também foram confirmados 267 novos casos de coronavírus, sendo 63 nas últimas 24 horas. Segundo o boletim epidemiológico, o estado passou a ter 143.322 diagnósticos e 2.107 óbitos.

da redação

A maioria dos casos diagnosticados foi na faixa etária entre 20 e 39 anos (108), seguida pelas pessoas com 40 e 59 anos (85).

Palmas registrou o maior número de infectados, 85, e continua sendo a cidade com maior número de confirmações do Tocantins. Agora são 36.097 casos e 390 mortes.

Araguaína registrou 13 novos diagnósticos. O município continua sendo o segundo no ranking do estado. São, no total, 24.438 casos e 316 óbitos.