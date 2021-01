Covid e Sono: qual a relação?

A privação do sono deixa o organismo mais suscetível a infecções respiratórias. Dormir bem fortalece o sistema imunológico. Mas como conciliar em meio a tanta ansiedade e medo?

Por Redação

As muitas precauções adotadas para evitar o contágio pela Covid-19 têm tirado o sono de muita gente. Agora é preciso higienizar as mãos com água e sabão e/ou com álcool constantemente, usar máscara de proteção praticamente o tempo todo, não participar de aglomerações, evitar tocar nos olhos, nariz e boca, entre vários outros cuidados.

Mas mesmo diante dessa nova realidade, medos, ansiedade e dúvidas, é preciso dormir bem, porque além de ser essencial para manter a boa saúde, dormir ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, imprescindível para combater qualquer doença.

Dormir mal x Dormir bem

“O sono de má qualidade deixa o organismo estressado, isso leva à produção excessiva de cortisol, um hormônio que inibe as defesas do corpo, suprimindo o sistema imunológico”, destaca o médico otorrinolaringologista, Daniel Nunes.

Também há evidências que ligam o sono curto (com menos de 6 horas) ao aumento dos sintomas do resfriado comum, ou seja, quanto menos se dorme, mais o organismo está suscetível a infecções respiratórias, como é o caso da Covid-19.

Em contrapartida, dormir bem fortalece a capacidade que o organismo tem para combater doenças. É durante o sono que o corpo ativa a produção de proteínas que ajudam o sistema imunológico a ficar mais forte.

Mas como dormir bem com tanta ansiedade?

De fato, o medo e a ansiedade são um dos principais vilões de uma boa noite de sono. De toda forma, é preciso se esforçar e respeitar com muita seriedade o momento de ir dormir.

Por isso, a Associação Brasileira de Medicina do Sono criou alguns “mandamentos” para serem seguidos e garantir uma noite bem dormida. Essas regrinhas também são conhecidas como “Higiene do Sono”. Conheça algumas:

1) Defina um horário para dormir e para levantar, e se esforce para respeitá-los

2) Vá para a cama somente na hora de dormir, ou seja, nada de televisão ou celular deitado.

3) Não faça uso de álcool antes de se deitar. O mesmo vale para remédios para dormir sem orientação médica.

4) Evite ou use moderadamente café, chás com cafeína e refrigerantes

5) Não faça atividades físicas próximas ao horário de dormir

6) Jante moderadamente, sem excessos, de preferência duas horas antes de dormir

7) Faça atividades relaxantes antes de ir dormir, como ler um livro ou escutar músicas calmas.

Quantidade de horas recomendadas de sono

“A quantidade de horas necessárias de sono por noite é diferente de pessoa para pessoa. Você pode precisar de 8 horas de sono para se sentir revigorado, mas o seu colega de trabalho pode dormir 7 e mesmo assim ter o mesmo efeito. Mas baseado nas médias populacionais, há uma quantidade recomendada”, explica Daniel.

Bebês: De 12 a 16 horas por dia.

Crianças: De 9 a 16 horas diárias.

Adolescentes: De 8 a 10 horas todos os dias.

Adultos: De 7 a 8 horas dormidas diariamente.