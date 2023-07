Por Redação

Os Correios realizam, no dia 27 de julho, leilão eletrônico para venda de motos utilizadas nas operações e substituídas de acordo com a política de renovação da frota da empresa. Pode participar da licitação qualquer pessoa física ou jurídica, desde que satisfaça às condições fixadas no edital. O leilão será online através do endereço www.licitacoes-e.com. br.

Para acessar o sistema eletrônico e enviar suas propostas, os interessados devem fazer um cadastro nas agências do Banco do Brasil, obter a chave de identificação e senha pessoal. Após a abertura das propostas, será iniciada a etapa competitiva da licitação, quando os licitantes poderão apresentar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. Para o julgamento das propostas será adotado o critério de Maior Oferta de Preço.

Visitação – Todos as motocicletas estão disponíveis para visitação no edifício-sede dos Correios, localizado na quadra 201 Norte, Avenida Joaquim Teotônio Segurado, conjunto 1, lotes 5 e 6, em Palmas. As visitas podem ser realizadas até dia 26 de julho, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, mediante agendamento pelo e-mail [email protected]. com.br.