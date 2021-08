O cooperativismo é um movimento presente em todo o mundo e que promove a geração de emprego e renda para mais de 1,2 bilhão de pessoas. No Brasil já são 17,2 milhões de homens e mulheres cooperando para um mundo melhor e, no Tocantins, mais de 36 mil pessoas pertencem ao quadro social das 31 cooperativas, entre matriz e filial registradas no Sistema OCB/TO, a unidade tocantinense da Organização das Cooperativas Brasileiras. As cooperativas têm seu modelo de negócio balizado pelo equilíbrio econômico e social e pode estar presente nas mais diversas atividades econômicas, enquadradas nos ramos agropecuário, consumo, crédito, saúde, transporte, infraestrutura e trabalho e produção de bens e serviços.

De acordo com o Anuário do Cooperativismo Brasileiro, em 2020, mesmo em meio à pandemia, o cooperativismo teve 6% de aumento no número de empregos. E em relação aos indicadores financeiros, o documento aponta que o ativo total do cooperativismo brasileiro alcançou a marca de R$ 655 bilhões, um aumento de 33% quando comparado a 2019.

“Defendemos que o modelo de gestão cooperativista seja o ideal para toda a nossa sociedade porque respeita o coletivo acima do individual e busca uma realidade justa, oferecendo oportunidades. O cooperativismo é mais que um modelo de negócio, é um jeito diferente de empreender, e esperamos expandir essa ideia para todos os 139 municípios do Tocantins”, afirma o presidente do Sistema OCB/TO, Ricardo Khouri.

A Superintendente da unidade tocantinense do Sistema OCB, Maria José Oliveira, destaca também a atuação das cooperativas no desenvolvimento do estado do Tocantins. “Ao longo destes anos as nossas cooperativas passaram por várias transformações, e são hoje responsáveis pela exportação de carne e grãos, oferecem diversos serviços de saúde, educação, transporte e soluções financeiras, movimentando a nossa economia com valores e princípios cooperativistas”, conta.

Vem ser coop

Além de atuar na formação profissional, promoção social e desenvolvimento das cooperativas, o Sistema OCB/TO oferece suporte para métricas de qualidade e evolução da gestão e governança, orienta e dá suporte na constituição e no funcionamento das cooperativas, representa e defende os interesses econômicos e sociais das cooperativas frente ao poder público. Para saber mais informações sobre como funciona uma cooperativa, entre em contato com o Sistema OCB/TO pelo telefone ou whatsapp no número (63) 3215-3291, visite nossas redes (@sistemaocbto) e nosso site www.tocantinscooperativo.coop.br.

O Sistema OCB/TO

O Sistema OCB Tocantins nasceu com o objetivo de representar, defender e fortalecer o cooperativismo, sendo composto pelo Sindicato e Organização das Cooperativas, e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que tem por objetivo promover a cultura cooperativa, fomentar a qualificação profissional e o aperfeiçoamento da gestão.

Ascom Sistema OCB/TO