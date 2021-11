Um Sisepe-TO (Sindicato dos Servidores Públicos no Estado do Tocantins) com Portal da Transparência moderno, sem influências político-partidárias e que lute verdadeiramente pelos direitos de todos os servidores e servidoras públicas do Tocantins. Estes são os principais pontos da campanha da chapa oposicionista “Por Um Novo Sisepe”, liderada pelo candidato Elizeu Oliveira, 46 anos, inspetor de serviços fiscais e lotado no Tocantins desde 1994.

Elizeu foi candidato a vice-presidente na eleição passada. A sua chapa representa uma união total da oposição, pois conta com integrantes dos dois grupos que enfrentaram o atual mandatário Cleiton Pinheiro, que mais uma vez tentará a reeleição.

“Nós temos um grupo de servidores dedicados, trabalhadores unidos que sempre buscaram o melhor para o Estado. Não é admissível que um sindicato seja governado pela mesma pessoa desde 2007. Isso é perpetuação de poder que, claro, atrapalha o trabalho em prol da classe, mesmo que haja boa intenção”, ressalta Oliveira, ao explicar a necessidade de renovação.

Com um orçamento anual que gira em torno de R$ 3 milhões, o Sisepe não conta com um Portal da Transparência moderno, que indique como é gasto o dinheiro arrecadado todo mês dos seus filiados. No site da instituição, apenas documentos de prestação de contas e sequer o de 2020 foi publicado. “Nós vamos mudar essa realidade. Em pleno 2021, é uma obrigação de qualquer entidade moderna dar transparência a todos os seus gastos, mostrando exatamente o destino daqueles reais descontados mensalmente no salário de todos os filiados”, destaca

Servidor fragilizado

Além disso, o candidato afirma que o tempo exagerado do atual presidente à frente do poder fragiliza demais a entidade na luta pelos direitos dos servidores públicos estaduais.

“Com tantos anos à frente do Sisepe, o atual presidente cria vínculos políticos e de amizades, que não ajudam no momento de negociar com o governo. Ele inclusive chegou a ser candidato a deputado estadual em 2018, um ano após ter vencido a eleição para mais um mandato. Isso não está certo, pois mostra que a cabeça dele não era a de trabalhar junto aos servidores”, lamenta. Cleiton Pinheiro foi candidato a deputado estadual em 2018 pelo PMN, fazendo 3,5 mil votos, não conseguindo se eleger.

Para mudar essa situação no futuro, Elizeu Oliveira se compromete em propor em assembleia geral a alteração do estatuto do sindicato, limitando em apenas uma reeleição.

Redução de salário do presidente

Outra proposta é reduzir o salário do presidente (verba de representação), que hoje é R$ 12 mil. “O valor não precisa ser tão elevado. Um montante tão alto, incentiva demais a perpetuação no poder. O comando do sindicato não pode ser carreira de Estado”, argumenta o candidato.

A eleição do Sisepe-TO ocorre no próximo dia 10 de dezembro e o sindicato possui cerca de 5 mil filiados.