A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, fez um pronunciamento afirmando que continua prefeita após a decisão do Juiz Nilson Afonso neste último sábado (04) que decretou inelegibilidade a gestora e o seu vice.

Por Régis Caio

Em um vídeo a prefeita Josi afirmou “continuo prefeita desta cidade ao cargo que fui eleita democraticamente e com a maioria absoluta dos votos. A decisão do Juiz é de primeira instância e não imediata, quero tranquilizar vocês que continuo no cargo e as medidas judiciais já estão sendo tomadas”, disse.