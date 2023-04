por Redação

A partir desta terça-feira, 04, os clientes da Energisa Tocantins vão receber a conta de energia em um novo modelo. Conforme determinação legal, a fatura passa a ser um documento auxiliar de nota fiscal eletrônica, tecnicamente conhecida como NF3-e. Na prática, o novo layout reforça a segurança para o cliente na hora de fazer o pagamento, possibilitando o acompanhamento online da conta, em tempo real. Isso garante mais confiabilidade do documento entregue ao cliente, inibindo fraudes. O novo modelo de conta já está operando em outras unidades da Energisa.

“É importante ressaltar que todas as contas emitidas a partir desta terça, dia 04 de abril, já sairão no novo formato. Dessa maneira, todos os clientes tocantinenses, terão em mãos, uma forma ainda mais segura de pagamento e acompanhamento de suas contas de energia”, destacou a coordenadora comercial da Energisa Tocantins, Andréa Albernaz.

A Energisa reforça aos clientes que as mudanças nesse momento serão apenas no layout disposto no novo modelo. As datas de leitura, emissão, recebimento e vencimento das contas seguirão o Calendário de Leitura e Faturamento Anual. “Por exemplo, o cliente que recebe a conta geralmente dia 10 de cada mês, continuará recebendo ela neste período. Só que agora ela estará em um novo layout e com os dois QR codes”, finalizou Andréa.

Como vai ficar?

A conta passa a ter dois QR Codes. O da parte superior permite que o cliente tenha acesso às informações fiscais diretamente da base de dados do Governo do Estado. Ele também pode ser utilizado para verificar a autenticidade da conta, garantindo a segurança do cliente ao conferir seus dados.

Na parte inferior, está disponível o QR Code que já é de conhecimento de todos, disponibilizado para pagamento da conta via PIX, gerando mais agilidade no processo de pagamento. Além do pagamento via PIX, o cliente também tem a opção de pagamento via código de barras, também na parte inferior da conta.

Além disso, o nome do documento também mudou e agora é denominado como “DANFE – Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica”. Vale ressaltar que informações são as mesmas do modelo antigo, somente estão em posições diferentes.

Consumo consciente

É fundamental compreender a conta de energia e sua composição para acompanhar o consumo, identificar gastos extras e adotar práticas para economizar. Uma das principais dicas é utilizar o Histórico de Consumo, que possibilita comparar a média de energia consumida nos últimos 12 meses, identificando se há aumento ou diminuição do consumo. Dessa forma, o cliente pode analisar seu consumo e reavaliar seus hábitos diários, buscando um uso consciente e econômico. No entanto, é importante observar a quantidade de dias faturados, que pode variar entre 27 e 33 dias, informação disponível na própria conta de energia.

Serviço

A Energisa reforça que disponibiliza canais para que a comunidade entre em contato além do call center (0800 721 3330) e das redes sociais (@energisa):

Gisa (whatsapp): www.gisa.energisa.com.br

App Energisa On: disponível para iOS e Android

Agência Digital: www.energisa.com.br