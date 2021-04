Obras iniciaram em março e equipes já trabalham na construção dos bueiros tubulares e da estrutura para a fundação da ponte no município de Santa Rosa

por Daniela Oliveira

Após a ordem de início para as obras de construção da primeira ponte sobre o rio Manoel Alves, na TO-482, dada pelo Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Transporte e Obras (Ageto), equipes trabalham na infraestrutura do empreendimento, nesta semana. A construção da ponte vai facilitar a travessia no trecho da rodovia, que liga os municípios de São Valério da Natividade e Santa Rosa do Tocantins, tirando famílias da zona rural do isolamento.

As equipes deram início às obras no dia 12 de março, com a limpeza do terreno, os serviços de terraplanagem e topografia e, ainda, a instalação do canteiro de obras. Os trabalhos seguem, no local, com a construção dos bueiros tubulares e da infraestrutura da edificação, com o lançamento de pilares de fundação. O canteiro de obras está localizado na margem esquerda do rio, no município de Santa Rosa do Tocantins.

A movimentação no canteiro de obras já está dando esperança para produtores e moradores locais, que precisam fazer a travessia do rio, a exemplo do produtor rural, do município de São Valério da Natividade, Alex Rodrigues dos Santos. Ele acredita que a nova ponte vai permitir que a região receba mais investimento, já que facilitará o escoamento dos produtos agrícolas das propriedades locais. “Essa ponte é um desejo da comunidade e vai facilitar diretamente a mim, pois sou agropecuarista aqui da região”, comemora.

Outro morador da região, Sebastião Araújo, explica que, por conta do trabalho, precisa fazer a travessia do rio com o uso de balsa diariamente. “Quando precisamos passar várias vezes pelo trecho, você percebe o tempo gasto com a balsa, pois se ela está do outro lado, até voltar pra te pegar e ir de novo, demora cerca de uma hora”, explica. Sobre a ponte, ele celebra: “Para nós, essa ponte vai ser um mar de esperança. De que o progresso chegou!”.

A secretária de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Juliana Passarin, diz que a obra beneficiará não só os municípios de São Valério e Santa Rosa, como também, de Ipueiras e Silvanópolis, no acesso à BR-242. “A travessia sobre o rio Manoel Alves, nesse trecho, é feita por balsa atualmente. A nova ponte irá tornar o tráfego mais ágil e seguro para os moradores da região”, reforça.

A ponte terá 150 metros e será de concreto armado. O investimento é de pouco mais de R $11 milhões. As obras estão sendo executadas pelo Consórcio Pontes Tocantins EHL/LOCTEC/MOBICON, vencedor da licitação. A construção da ponte faz parte do programa de correção de pontos críticos promovido pelo Governo do Tocantins e financiado pelo Banco Mundial.