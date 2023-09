Por Wesley Silas

Confira as últimas Notas de Pesar:

Assembleia Legislativa do Tocantins

Deputado Amélio Cayres

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins

Ministério Público do Tocantins

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) manifesta pesar pelo falecimento de Dolores Nunes, liderança política que deixa um legado para o Estado do Tocantins e para a cidade de Gurupi em especial, registrado em suas passagens pelos cargos de deputada estadual e federal, vice-prefeita de Gurupi e secretária estadual do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Associação Tocantinense de Municípios (ATM)

Nota de Pesar

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em nome do presidente Diogo Borges, lamenta com profundo pesar o falecimento de Dolores Nunes, ex-deputada Federal e mãe da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, ocorrido nesta sexta-feira, 08.

Vítima de parada cardíaca após complicações da COVID-19, Dolores Nunes deixa legado na política Tocantinense, no municipalismo e na cidade de Gurupi.

Que Deus em sua infinita bondade e misericórdia possa acalmar e consolar corações e mentes de amigos e familiares neste momento de imensa dor.

Diogo Borges

Presidente