por Redação

Nesta última segunda-feira, 13, o Ministro da Previdência Social, Carlos Lupi (PDT) anunciou, após a aprovação na reunião do Conselho Nacional da Previdência Social (CNPS), em Brasília (DF), a redução do teto dos juros do empréstimo consignado dos beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O teto que era de 2,14% cairá para 1,7%.

O vice-governador e presidente do PDT no Tocantins, Laurez Moreira parabenizou o ministro por sua atuação.

“Parabenizo o ministro Carlos Lupi pela condução desta pauta tão importante, que irá afetar de forma positiva os mais de 37 milhões de cidadãos que podem utilizar dessa modalidade de empréstimo. A redução dos juros evidencia a preocupação com os mais vulneráveis, que em sua maioria usam desse recurso para sanar as dificuldades enfrentadas no dia a dia”, declarou.

A mudança representa uma diminuição de 0,44% no índice autorizado para instituições financeiras realizarem operações com débito direto na folha de pagamento do usuário.