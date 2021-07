por Redação

A OAB/TO destacou a ineficiência atual do Balcão Virtual, as constantes instabilidades no Sistema e-Proc e destacou a dificuldade de acesso da advocacia aos magistrados e servidores, que se intensificou no período da pandemia.

“A ineficiência do atendimento virtual no TJ/TO é o maior obstáculo ao trabalho da advocacia atualmente, e consequentemente, o maior entrave para que o jurisdicionado acesse seus direitos. Por isso requeremos ao órgão o retorno imediato do atendimento presencial, destacou o presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga.

Os dirigentes da Ordem reforçaram sua posição de manter o diálogo junto ao TJ/TO e apontaram os esforços na oferta do atendimento telepresencial nesse momento excepcional da pandemia.