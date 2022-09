Por Wesley Silas

Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), inicialmente, foi definido em até R$ 5,7 bilhões na Lei de Diretrizes Orçamentárias, os repasses foram posteriormente fixados em R$ 4,9 bilhões na Lei Orçamentária Anual de 2022.

Com 15,77% do total do fundo, o União Brasil, maior partido do Brasil, criado em 2021 a partir da fusão do Democratas (DEM) com o Partido Social Liberal (PSL), terá R$ 782,5 milhões para a campanha eleitoral.

Na sequência de valores aparecem o PT, com 10,15%, o equivalente a R$ 503,3 milhões e o MDB, com 7,2%, R$ 363,2 milhões. PSD tem 7,05%, totalizando R$ 349,9 milhões e o PP, com 6,95%, receberá R$ 344,7 milhões, seguido pelo PL, com 5,82%, e pelo PSB, com 5,42%. O Agir 3.100.949,86 e o PROS 91.407.652,36. O Novo renunciou ao repasse destinado à legenda.

Primeiros repasse aos candidatos no Tocantins

Conforme Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE, os candidatos ao governo terão limites legal de gasto para o primeiro turno de R$ 6.226.082,16 e para o segundo turno R$3.113.041,08. Até então, os candidatos com os maiores valores disponível do fundo partidário são o ex-prefeito de Araguaína Ronaldo Dimas (PL) com R$ 1.500.000,00, seguido por Paulo Mourão (PT) com R$ 750.000,00, pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) R$279.500,00 e Károl Chaves (PSOL) com R$ 213.285,92. O candidato Irajá (PSD) recebeu, até então, R$ 115.883,32, o Coronel Ricardo Macedo recebeu R$ R$3.750,00, o candidato Dr. Luciano do Oswaldo Cruz recebeu o valor simbólico de R$ R$713,60 e a candidata Carmen Hannud (Partido da Causa Operária – PCO) ainda não prestou contas à Justiça Eleitoral.

Federal

Na disputa a Câmara Federal os candidatos do Progressistas (PP) tiveram os maiores repasses: Lázaro Botelho recebeu do PP R$ 2.560.000,00, Vicentinho Júnior R$ 2.459.000,00 e Eliana Castro R$ 1 milhão, A pastora Ilda do Nelcivan R$ 1 milhão e Cleiton Pinheiro R$ 502.500,00.

A Enfermeira Gizele R$ 1 milhão, Júlio Oliveira R$ 800.000,00, J. Cunha R$ R$ 470.000,00.

Do MDB, a deputada Dulce Miranda (MDB) conta com R$ 2.500.000,00, enquanto o candidato a federal Ronison Parente dispõe na sua conta de campanha R$1.800,00. O União Brasil, considerado o maior partido do Brasil e terá R$ 782,5 milhões para a campanha eleitoral, no Tocantins, os maiores repasses, até agora, são de R$ 870.000,00 para a Drª Angela da Facit, R$ 710.700,00 para o deputado Gaguim, a Enfermeira Sol R$600.000,00; enquanto o candidato gurupiense Rodrigo Maciel recebeu R$ 300 mil, mesmo valor de Barison.

Pelo PSB, o autor do Ficha Limpa, Marlon Reis, tem a sua disposição R$250.000,00 e Tamires do Coletivo Somos R$ 100.000,00.

Na lanterna do fundo estão entre os partidos sem repasses, os candidatos do PTB Falei Federal e Alex Kawano não dispõem de repasses.

No Podemos, o candidato a federal Kita Maciel R$ 215 mil, Júnior Trindade e deputado federal Tiago Dimas R$ 200 mil.

Já Eli Borges (PL) R$ 2 milhões e Felipe Martins (PL) R$ 626 mil.

Do PDT Djacy Almeida recebeu R$ 53 mil, Gabrielle Borges R$ 30 mil, Jô Araújo R$ 25 mil, Liliana Siqueira R$ 30 mil,

No ranking do fundo entre os candidatos do PT aparecem o deputado federal Célio Moura (PT) com receita de R$1.000.000,00, seguido por Zé Roberto (PT) R$350.000,00, Maria Vanir (PT) R$ 180.000,00 e Zênis de Aquino (PT) recebeu R$70.000,00

Major Negreiros recebeu do PSDB R$ 40,00 e Martha Ramos R$ 500,00.

Fonte: TSE e Agência Brasil