“Esse é um evento que vai romper paradigmas na história da Ordem. A CEJA 2021 da OAB acontece em formato inovador e nós acreditamos que isso vem ao encontro dos investimentos em tecnologia que a OAB tem feito nos últimos tempos. Especialmente com o maior deles, o Complexo OAB 4.0, que será inaugurado ainda em agosto. Estamos muito felizes com a qualidade e organização do evento e, sobretudo, com o legado de modernidade e inovação que representa”, destacou o presidente da OAB/TO, Gedeon Pitaluga.

Para a presidente da Comissão da Advocacia Jovem (CAJ), Iara Lima, este evento marca um momento de expansão da CAJ e de ampliação dos formatos dos eventos. “O nosso objetivo era trazer grandes nomes do Direito brasileiro para apresentar para jovem advocacia tocantinense a nova advocacia, baseada na tecnologia e na inovação e com muita felicidade conseguimos”, afirmou Iara Lima.

PROGRAMAÇÃO:

QUARTA FEIRA – 04/08

18H:00min – Sessão Solene de Abertura

Convidados:

DR. GEDEON PITALUGA – Presidente da OAB Tocantins (presencial)

DRA. IARA LIMA – Presidente da Comissão da Advocacia Jovem da OAB TO(presencial)

DR.SÉRGIODO VALE – Presidente da Caixa de Assistência aos Advogados da OAB TO(virtual)

DRA. VÊRONICA DISCONZI – Diretora Geral da ESA Tocantins (virtual)

DR. BETO SIMONETTI – Secretário Geral do Conselho Federal da OAB (virtual)

19h:00min – 1ª Palestra

Palestrante – FERNANDO CAPEZ – Professor, Procurador de Justiça, Secretário Estadual de Defesa do Consumidor, Diretor Executivo do Procon de São Paulo.

Tema – “Novos tipos penais da sociedade virtual na relação de Consumo”

Convidado – DRA. JANAY GARCIA – Vice-presidente da OAB Tocantins (virtual)

Mediador –DR. JÚLIO SUARTE – Advogado criminalista, membro da Comissão Especial de Política Criminal do Conselho Federal da OAB(presencial)

19h:40min – 2ª Palestra

Palestrante – FLÁVIA BAHIA – Professora de Direito Constitucional.

Tema: “A constituição e a era digital”

Convidada –DRA. ANA LAURA – Secretária Geral da OAB Tocantins (virtual)

Mediador – DR. WARLISSON ARAÚJO – Advogado, membro da Comissão da Advocacia Jovem da OAB Tocantins(presencial)

QUINTA FEIRA – 05/08

17h:00min– 1ª Palestra

Palestrante -MATHEUS CARVALHO–Procurador da Fazenda Nacional e Professor de Direito Administrativo.

Tema -“A nova lei de licitações e os procedimentos digitais”

Convidada –DRA. SILVANA PINHO – Coordenadora de Comissões da OAB Tocantins (virtual)

Mediadora – DRA. CILMARA SANTANA – Membra da Comissão da Advocacia Jovem da OAB Tocantins (presencial)

19h:00min – 2 ª Palestra

Palestrante – CAIO BARTINI – Advogado eCoordenador de Direito Tributário do Curso do Damásio.

Tema –“Advocacia 4.0”

Convidado – DR. WYLLY REGO – Presidente da OAB Subseção de Colinas (virtual)

Mediador – DR. MATHEUS MARTINS – Membro da Comissão da Advocacia Jovem da OAB Tocantins (presencial)

20h:30min – 3ª Palestra

Palestrante – AMANDA MAGALHÃES – Presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia.

Tema – “Publicidade na Advocacia, novas perspectivas”

Convidada – DRA. LEYLANE LIMA – Presidente da Comissão da Advocacia Jovem da OAB Subseção de Araguaína (virtual)

Mediadora – DRA. DÉBORA MESQUITA – Membra da Comissão da Advocacia Jovem da OAB Tocantins (presencial)

SEXTA FEIRA – 06/08

18h:00 min – 1ª Palestra

Palestrante: WILSON ROBERTO–Advogado,Professor e Mestre em Direito Universidade de Lisboa.

Tema – “Fusão de escritórios de advocacia como diferencial competitivo”

Convidado – DR. VITOR SCHMITZ – Delegado sul da Caixa de Assistência dos Advogados do Tocantins (virtual)

Mediadora – DRA. CAMILA DAMASCENO – Presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Tocantins (presencial).

19h:00 min – 2ª Palestra

Palestrante -LEILA CHEVTCHUK – Desembargadora do Tribunal do Trabalho da 2 ª Região

Tema – “A nova advocacia e a Lei Geral de Proteção de Dados”

Convidado –DR. IGOR TEIXEIRA – Procurador jurídico da FABIC (virtual)

Mediador – DR. ADWARDYS VINHAL – Diretor Tesoureiro da OAB Tocantins (presencial)

20h:00min – Palestra de encerramento

Palestrante – ANTÔNIO CARLOS – KAKAY– Advogado Criminalista e palestrante.

BRINDES QUE SERÃO SORTEADOS EM CADA DIA