Concurso da Polícia Militar do Tocantins disponibilizará vagas para Técnico de Enfermagem

A Polícia Militar do Estado do Tocantins divulgou o edital para o novo concurso da corporação. O certame prevê 1000 vagas, dentre elas, 20 para o cargo de Técnico em Enfermagem. Segundo o edital, o Soldado 2ª Classe do Quadro de Praças de Saúde – Técnico de Enfermagem, tem como atribuição desempenhar atividades técnicas de enfermagem na área de saúde, conforme previstas em lei, excetuadas as atividades privativas do enfermeiro, de forma a prestar assistência direta ao paciente, bem como auxiliar o enfermeiro no planejamento das atividades de assistência, no cuidado ao paciente, na prevenção e na execução de programas de higiene e segurança do trabalho.

por Redação

As inscrições para o concurso serão abertas no dia 4 de janeiro de 2021, às 10 horas, e se encerram às 18 horas do dia 23 de janeiro de 2020. O valor é de R$ 80. Os candidatos selecionados para a vaga de Técnico de Enfermagem, do Quadro de Praças de Saúde, precisam ter concluído o Curso de Técnico de Enfermagem, bem como possuir registro como Técnico de Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem (Coren/TO) (comprovado no ato do ingresso na Corporação).

Após o Curso de Formação, a remuneração inicial é de R$ 3.330,99. Conforme edital (https://www.cebraspe.org.br/ concursos/PM_TO_20_QPS), o certame possui as seguintes etapas:

a) primeira etapa: exame de conhecimentos e habilidades, mediante a aplicação de prova objetiva e prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;

b) segunda etapa: exame de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

c) terceira etapa: avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe;

d) quarta etapa: avaliação médica e odontológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMTO;

e) quinta etapa: investigação social e da vida pregressa, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PMTO.