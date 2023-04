Por Redação

Encerram nesta segunda-feira, dia 10 de abril, as inscrições para o concurso da Educação do Tocantins. O certame é promovido pelo Governo do Tocantins por meio da Secretaria de Estado da Administração (Secad) e da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Ao todo são ofertadas 5.242 vagas com remuneração inicial prevista para o professor da educação básica é de R$ 4.826,20.

O secretário da Administração Paulo César Benfica Filho destaca que aqueles candidatos que já realizaram a inscrição, mas ainda não pagaram a taxa devem ficar atentos ao prazo. “Tivemos milhares de inscrições, mas vale lembrar que estas só são efetivadas após o pagamento da taxa e o último prazo é dia 11 de abril”, pontua.

Inscrições e provas

Para concorrer a uma das mais de cinco mil vagas do quadro da educação, basta acessar o link https://conhecimento.fgv.br/ concursos/secad.to onde estão disponiveis todas as informações sobre o certame bem como o campo para inscrições.

A inscrição deve ser realizada até 10 de abril e a taxa de inscrição, cujo valor é de R$150,00, deve ser paga até 11 de abril. Vale destacar que os candidatos às vagas para a educação indígena terão isenção na taxa de inscrição.

As provas estão agendadas para o dia 11 de junho de 2023, e serão realizadas em sete municípios tocantinenses: Araguaína, Araguatins, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas e Paraíso do Tocantins.

O edital completo está disponível no Diário Oficial do Estado do Tocantins e no site da Fundação Getúlio Vargas, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/ concursos/secad.to.

As vagas atenderão 137 municípios do Estado, com exceção de Monte Santo e Chapada da Areia, que ainda não possuem escolas estaduais.

Os interessados poderão concorrer aos seguintes cargos ofertados:

Professor da Educação Básica – Orientador Educacional (264); Professor da Educação Básica – Coordenador Pedagógico (249); Professor de Arte (192); Professor de Ciências Biológicas (498); Professor de Educação Física (328); Professor de Física (194); Professor de Geografia (309); Professor de História (344); Professor de Letras Português/Redação (1.073); Professor de Letras/Inglês (279); Professor de Letras/Espanhol (8); Professor de Matemática (966); Professor de Química (197); Professor de Sociologia (62); Professor de Letras/Libras (6); Professor da Educação Indígena (143); Coordenador Pedagógico Indígena (53); Orientador Educacional Indígena (25).