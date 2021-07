Nesta semana, as equipes de profissionais da Semus, priorizam atendimento com médico, enfermagem e dentista para as comunidades quilombolas, das regiões do Poço Dantas e Baião.

Além de levar os atendimentos de odontologia, enfermagem e médico, os profissionais aplicaram a 2° dose da vacina contra a Covid19.

Nas duas comunidades foram realizados cerca de 200 atendimentos de saúde para as famílias que vivem na região. “A saúde em Almas tem compromisso direto com a nossa população.

Investimos em uma equipe de profissionais qualificados para oferecer um atendimento humanizado e eficiente para o nosso povo”, disse o prefeito Wagner Nepomuceno “Vaguinho”, reforçando o pedido para que as pessoas procurem a Unidade de Saúde para receber a primeira dose da vacina contra a Covid19. “Já estamos inunizando pessoas sem comorbidades com idade acima de 40 anos. Nossa equipe está empenhada e breve anunciaremos vacina para pessoas com idade entre 35 e 39 anos”, finalizou o prefeito.