Comitê Gestor sinaliza pelo retorno das atividades das creches e berçários em Gurupi

Representantes do Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus de Gurupi estiveram reunidos no final da tarde desta terça-feira, 24, para avaliar 07 pedidos, entre eles três da UnirG para retorno das atividades práticas laboratoriais nos Cursos de Medicina, Fisioterapia e Fisioterapia e, a mais polêmica, o retorno das atividades dos berçários e creches – aprovado por unanimidade. Leia e dê sua opinião no final da matéria sobre o retorno presencial da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior.

por Wesley Silas

Conforme apurou o Portal Atitude por unanimidade o Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus de Gurupi manifestou a favor do pedido feito pela Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) em defesa de proprietários de creches e berçários em Gurupi. A aprovação será enviada para aprovação do prefeito Laurez Moreira, responsável pela publicação da alteração ou não Decreto para o retorno destas atividades.

Ao Portal Atitude, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG), Marcelo Dominici, disse que o pedido assinado em conjuntos pela entendidas que representam o comércio atende uma reivindicação dos proprietários das creches e berçários, assim como de colaboradoras de empresas que reclamaram das dificuldades de encontrar um local para deixar seus filhos no período de expediente.

“Habitualmente estas mães deixavam seus filhos nos berçários e nas creches que foram fechados com a pandemia e isso estava criando um problema e desconforto para estas mães poderem ir tranquilas ao trabalho. Então, encaminhamos junto ao Comitê Gestor um oficio solicitando a reabertura das creches e berçários e assinamos juntos com três proprietários de creches e também junto a este ofício um Plano de Contingenciamento no qual a gente colocou em apreciação na noite de hoje numa reunião do Comitê Gestor”, disse Dominici.

Plano de Contingenciamento

Segundo Dominici no oficio (leia aqui) enviado para o Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus foi apresentado um Plano de Contingenciamento com várias medidas como uso de máscaras, luvas, álcool em gel, aferição de temperatura na entrada, higienização de mochilas e atendimento com 50% da capacidade do público, dentre outras.

“Logicamente a gente sabe dos riscos da pandemia num possível retorno de casos, mas a vida tem que continuar, a vida econômica não para e as empresas precisam das trabalhadoras e estas mães precisam ter com que deixar (seus filhos) com segurança e o Plano de Contingenciamento foi muito bem feito e as donas das creches que a gente entende que são as pessoas que conhecem mais do seu próprio negócio acha seguro e aquelas mães que acharem devido e seguro vão poder deixar seus filhos se assim essas creches voltarem à normalidade o mais rápido possível. A gente espera que seja acatada a solicitação das creches por meio da Associação Comercial”, concluiu Dominici.

Caso o prefeito assine o Decreto, o retorno das atividades presenciais das creches e berçário acontecem antes mesmo do retorno das aulas presenciais do ensino básico, médio e das faculdades, dividindo opiniões sobre o retornou ou não das aulas presenciais antes da vacina da Covid-19. Para saber a opinião dos pais, o Portal Atitude promove o levantamento abaixo, sem caráter científico, para saber a intenção dos pais de mandar seus filhos à escola.

