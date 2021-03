O projeto será realizado em setembro ou outubro deste ano e contará com a parceria das universidades para a apresentação dos trabalhos relacionados aos recursos hídricos

por Robson Corrêa

Com o objetivo de alinhar demandas referentes aos recursos hídricos, o Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Santo Antônio e Santa Tereza (CBHSAST) realizou nesta sexta-feira, 26 de março, a 1ª Reunião Ordinária do ano. Em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19), as discussões ocorreram por meio de uma plataforma virtual, evitando aglomerações e seguindo as orientações das autoridades sanitárias.

A instituição da comissão responsável por gerir o projeto Fala Município foi uma das pautas do encontro, que estabeleceu a composição com os seguintes membros: Marilene Alves Ramos, da prefeitura de Gurupi, Maria Luiza Moreira Lima, da prefeitura de Peixe e Maria Cristina Bueno Coelho, da Universidade Federal do Tocantins (UFT), campus de Gurupi.

Segundo a presidente do CBHSAST, Dra. Maria Cristina Bueno Coelho, “o projeto Fala Município é um evento que vai acontecer em dois ou três dias, possivelmente nos meses de setembro ou outubro desse ano, mas é imprescindível começar a trabalhar bem antes para que possamos nos organizar na elaboração das propostas”. A presidente ainda pontuou que “a ideia é que o evento seja realizado de forma online, onde serão disponibilizadas salas com o tempo estabelecido de dez minutos para cada participante. Podemos contar com a parceria das universidades e isso vai facilitar na apresentação dos trabalhos relacionados aos recursos hídricos”.

Ainda durante a reunião, foi apresentado aos membros do comitê o Plano Anual de Ações do CBHSAST, que consiste prioritariamente na atualização cadastral dos legalmente habilitados, com o objetivo de melhorar a comunicação e o envio de informações, a realização de reuniões, por meio de plataformas virtuais com representantes de cada município, e a partir desses encontros, trabalhar com as realidades e potencialidades de cada um. No Plano de Ações também está estabelecido que serão realizadas quatro reuniões ordinárias no decorrer deste ano, sendo a próxima agenda para o dia 25 de junho.