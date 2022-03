Por Redação

O presidente estadual do PDT, Laurez Moreira, reuniu a Comissão Provisória Estadual do partido para definir formas de como fortalecer a estrutura do partido no Estado. Como resultado, foi elaborada uma agenda de reuniões para o alinhamento de todas as ações, bem como o passo a passo para a consolidação da nominata da sigla para as eleições gerais de 2022.

“Esse é um momento de convergência de ideias. É papel da comissão dar o direcionamento das ações, e é isso que estamos fazendo”, declarou Laurez.

O segundo vice-presidente da comissão, Itelvino Pisoni, falou da importância dessas reuniões, com a aproximação do período eleitoral.

“Reunião é sempre importante, mas quando se trata de diretório da executiva do partido é mais interessante ainda, porque se aproximam as eleições, o período de encerramento das filiações, o momento das convenções, e é muito importante o partido discutir os diversos pontos de vista e ouvir todos os membros”, disse.

João Telmo, membro da comissão, ressaltou a força do partido no estado com Laurez na direção. “Com essa estrutura do PDT no Tocantins, nós temos à frente o Laurez Moreira, que é um exemplo de administração na cidade de Gurupi e para o Sul do Estado. Hoje, ele está em condições de disputar as eleições de governador do Tocantins; é um excelente nome e uma pessoa preparada para isso. O PDT está se organizando e começando o trabalho com os pés no chão para que cheguemos, lá na frente, com um bom resultado”, pontuou.

Narubia Werreria, que também é membro da comissão, ressaltou a força do partido e o seu papel nestas eleições. “Essa reunião é muito importante, diante de uma nova presidência. O Laurez, que tem muita competência, reúne um grupo de experiência do PDT, que é um partido que tem uma história imensa; e também novos na diretoria, como eu, que estão entrando agora. Juntando essa vontade de mudança, com a experiência, com todo o histórico do PDT, com o Laurez, a gente acredita que ele vem para marcar”, disse.

Também participaram da reunião, a Dra. Lucia Caetano; Ana Lage; Vitor Castro; e Gil Cavalcanti, todos membros da comissão provisória.