A semana começa e estabelece contagem regressiva para o grande momento: a execução das provas

Luiz Henrique Machado

A Comissão de Concurso do Corpo de Bombeiros Militar e a Cebraspe, organizadora do certame, vão divulgar nesta terça-feira, 22, os locais e a quantidade de inscritos para as provas do próximo dia 27. São 115 vagas no total, para os cargos de Cadete a Oficial e Soldado Classe A (Praça).

O tenente-coronel Maxuell dos Santos de Souza, vice-presidente da Comissão de Concurso, afirmou que está tudo certo para as provas e uma série de medidas estará sendo tomada na data e em cada local de prova, para garantir a segurança de fiscais de provas e dos concorrentes.

“Todos os cuidados com a segurança por conta da covid estão sendo tomados pela empresa que vai executar o concurso, inclusive, caso alguém não se sinta bem no dia, com sintomas semelhantes ao da covid, haverá uma sala própria para a pessoa fazer a prova”, antecipou o tenente-coronel.

As provas serão aplicadas em dois turnos, sendo que, de manhã, será a vez dos candidatos às vagas de Cadete, com início às 8h, com quatro horas de duração.

Ao todo foram abertas 15 vagas para o cargo, sendo duas para mulheres.

Já a partir das 15h, será a disputa pelas vagas de Soldado Classe A (Praça). A categoria terá 100 vagas em disputa.

A divulgação de detalhes como a quantidade de concorrentes por vaga, quantos e quais serão os locais de prova, vão ser divulgados no site da Cebraspe. “É interessante que todos acessem e comecem a se programar, e assim evitem equívocos no dia da prova”, aconselhou Maxuell.

Todos os concorrentes deverão estar de máscara nos locais durante as provas. “A Cebraspe vai disponibilizar álcool em gel, mas cada um poderá levar também, desde que os frascos sejam transparentes, bem como o vasilhame para a água”, completou o vice-presidente.