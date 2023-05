Por Raquel Oliveira / Ascom Deputado Eduardo Fortes

“Comida na mesa de quem mais precisa. Estamos somando esforços para garantir refeições nutritivas e de qualidade para milhares de famílias”, destacou o deputado Eduardo Fortes ao anunciar a realização de uma nova edição do projeto Sopão Solidário, que acontece neste sábado, 27, a partir das 16h30, no setor Bela Vista, em Gurupi.

O projeto, que está sendo ampliado com foco no combate à fome no Tocantins, é realizada há vários anos em Gurupi e municípios da região Sul. Envolve também parceiros de entidades privadas, voluntários da comunidade e conta com o apoio da Cooperativa dos Produtores de Carne e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu).