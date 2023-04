Por Redação

O governador Wanderlei Barbosa lançou oficialmente nesta terça-feira, 4, no auditório do Palácio Araguaia, sede do Governo do Tocantins, em Palmas, a Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins), que chega a sua 23ª edição. Este ano, a feira tocantinense de agronegócios, que é a mais importante da região Norte do país, sendo referência nacional, está com a temática Compliance no Agro e ocorrerá entre os dias 16 e 20 maio. A expectativa é superar a marca do ano passado em negócios, que foi de R$ 2,5 bilhões.

“Desde o ano passado, estamos buscando inovar na realização da feira. Somente com a estruturação desta edição, está sendo investido o valor superior a R$ 6 milhões e sabemos o quanto isso trará de retorno ao nosso Estado. Tudo será tratado de forma transparente. O tema da Agrotins deste ano está alinhado com o nosso plano de governo. Temos ótimas experiências de edições passadas e, nesta, vamos superar, realizando a melhor feira agropecuária da região Norte do Brasil”, afirmou o governador Wanderlei Barbosa, durante cerimônia de lançamento da Agrotins 2023.

Sendo um dos eventos mais esperados pelos produtores de todo o Brasil, a feira ocorrerá como nas edições passadas, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, na área rural de Palmas. A edição deste ano contará com, aproximadamente, 850 expositores, tendo expectativa de público superior a 150 mil pessoas durante os cinco dias de evento.

O titular da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), Jaime Café, destacou as ações que beneficiarão o produtor, além de explicar que a feira atingirá todos os públicos.

“Organizamos uma feira com muitos parceiros, em conjunto com muitos órgãos públicos e setores privados, comprometidos com o agronegócio. Estamos pensando no pequeno produtor, por exemplo, para que ele tenha, além de todo o conhecimento, o selo da agricultura familiar com toda a legalidade. Na Agrotins 2023, vamos tratar de diversos assuntos e temas que visam beneficiar todos os produtores [pequeno, médio e grande] e mais ainda a população tocantinense, que ganha com o agronegócio realizado de forma sustentável e responsável”, ressaltou o secretário.

Este ano, a feira inovou mais uma vez, além de difundir tecnologias, abrir frentes de negócios, ampliar debates sobre a temática agricultura e potencializar a produção da agricultura do Tocantins, bem como a pesquisa científica no ramo. A Agrotins 2023 realizará uma feira sustentável, aplicando a política de Carbono Neutro, ou Carbono Zero, que reduz o maior quantitativo de gases poluentes. Com a iniciativa, o Tocantins será o primeiro estado do Brasil a realizar uma feira com essa política, que vem sendo amplamente discutida em conferências mundiais de meio ambiente.

O carbono será neutralizado durante a feira da seguinte forma: equipes de trabalho farão a contabilidade da emissão de carbono durante o evento, ao chegar em um número de toneladas de carbono, a proposta é neutralizar esses gases, plantando árvores, no mesmo quantitativo de gases emitidos. As emissões de dióxido de carbono contribuem para a poluição, o que intensifica os eventos climáticos e contribuem, ainda, para o efeito estufa. As árvores capturam os carbonos existentes na atmosfera durante o processo de fotossíntese, por isso é necessário o plantio, para que os gases poluentes sejam neutralizados.

Quem explicou esses pontos foi o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins, Marcello Lelis.

“Pensar no agro, com sustentabilidade, é possível e a Agrotins é o espaço perfeito para aplicar iniciativas nesse sentido. É muito importante destacarmos que a Agrotins 2023 vai neutralizar o quantitativo de gás carbônico emitido. A Feira será uma vitrine de boas iniciativas. Teremos um estande em que ensinaremos como fazer o plantio dessa árvore, que será plantada durante a feira e também em outras áreas do Tocantins. Teremos o primeiro evento de agricultura do Brasil a fazer essa ação”, afirmou o secretário.

Assim como nos anos anteriores, a Feira continuará oferecendo cursos e palestras; vitrines agrícolas; inovações tecnológicas; exposições de máquinas e implementos; comercialização de veículos leves e pesado; veículos náuticos; comercialização de produtos regionais; restaurantes; exposição e comercialização de animais; com a participação de instituições de ensino superior, órgãos municipais, estaduais e federais. O que atrai caravanas de agricultores familiares de todo o Estado.

Na Agrotins 2023, também estarão instalados bancos e instituições financeiras, com o objetivo de facilitar o financiamento de negociações de crédito para o médio e o pequeno produtor.

Tema Agrotins 2023

Compliance é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as normas legais e regulamentares, as políticas e as diretrizes estabelecidas para o negócio e para as atividades da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa ocorrer. No Brasil, o agronegócio é um dos pioneiros na criação de uma medida oficial para incentivar as empresas a desenvolverem uma cultura efetiva de Compliance. A oportunidade surgiu com a criação do Selo Agro+Integridade, instituído pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), no final de 2017, para empresas que desenvolvem boas práticas de gestão de integridade, ética e sustentabilidade.

Atrações culturais

Assim como no ano anterior, a Agrotins realizará eventos culturais, com atrações musicais nacionais e regionais. O governador Wanderlei Barbosa confirmou os shows musicais do cantor sertanejo Leonardo e do novo talento da música, do estilo seresta, Evoney Fernandes, conhecido também como seu Osmar, que é natural do Tocantins e, desde 2022, vem conquistando fãs por todo o Brasil. As atrações estão confirmadas para se apresentarem em Palmas, no dia 11 de maio e assim como na edição passada, a entrada será gratuita. O público também vai apreciar atrações durante a feira. Este ano, será criado o Pavilhão Cores e Sabores, espaço que contará com lanchonetes, food trucks e apresentações culturais regionais.

Realização

A Agrotins Compliance no Agro é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.