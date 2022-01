por Redação

Em dezembro de 2021, 111 secretarias municipais de saúde do Tocantins encaminharam ofício à Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) solicitando a suspensão do envio de doses de vacinas contra a Covid-19. Destas, 98 pediram especificamente a paralisação do envio do imunizante da Pfizer. Diante das solicitações, a SES-TO requereu – na última semana – ao Ministério da Saúde (MS), a suspensão temporária do envio de novas doses do laboratório Pfizer/Cominarty.

Além das solicitações dos municípios, a suspensão temporária do envio de novas doses da Pfizer se dá em virtude da Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (CEADI/TO) possuir um estoque total de 66.954 doses de vacinas do laboratório Pfizer/Cominarty. Os imunizantes estocados são suficientes para atender as demandas dos municípios no mês de janeiro.

“É preciso deixar claro que, caso necessário, iremos solicitar novamente ao Ministério da Saúde o restabelecimento normal do envio de doses. Essa medida é para evitar o desperdício das vacinas da Pfizer”, explica a gerente de imunização da SES-TO, Diandra Sena, que complementa: “infelizmente, grande parte dos municípios que solicitaram a suspensão, fazem isso porque, mesmo ante a busca ativa, suas populações não procurarem as unidades para receber a segunda e a dose de reforço das vacinas”.