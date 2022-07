Por Redação

O lançamento aconteceu na noite desta quarta-feira, 6, no lotado auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha, em Gurupi. Além de Carlesse, o Agir também conta com pré-candidatos a deputado estadual e federal.

Com grande presença popular e de líderes de várias cidades de todas as regiões do Estado, Carlesse chegou ao evento acompanhado da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e do vice-prefeito Gleydson Nato, que fizeram questão de reafirmar a parceria política.

Em seu discurso, Carlesse relembrou a situação em que recebeu a gestão do Governo em 2018, as dificuldades, os problemas com as contas públicas que necessitaram de uma gestão com pulso firme, para reequilibrar as finanças e recuperar a credibilidade do Estado.

“Foi muito difícil, mas honramos os votos que recebemos. Colocamos as contas do Estado no equilíbrio, resgatamos a credibilidade do Estado, reduzimos despesas, economizamos. Nunca na história do Tocantins, um Governo havia entregado a gestão com dinheiro no caixa. E nós deixamos quase R$ 2 bilhões para realizar as obras iniciadas e planejadas e para resgatar os direitos dos servidores públicos”, disse Carlesse.

Carlesse destacou que foi afastado do Governo sem provas, através de uma manobra política de bastidores. “Nunca desviei um real de dinheiro público, o que fiz foi trabalhar para melhorar o Estado para gerar oportunidade para as pessoas, mas isso não é bom para quem não quer o bem do Estado”, frisou.

Motivação

Em relação à pré-candidatura ao Senado, Carlesse disse que buscou motivação para seguir na vida pública por conta das injustiças e perseguições que vem sofrendo e para conseguir concluir projetos iniciados e que foram interrompidos.

“Eu não seria candidato a mais nada, iria apenas concluir meu mandato para terminar os projetos e as obras iniciadas. Mas quem achou que eu não tinha coragem se enganou!! Coragem eu tenho demais e meu trabalho ainda não terminou. Ainda vou ajudar muito o Tocantins”, reforçou Carlesse.

Além da forte participação popular, o evento teve a presença de líderes comunitários, pastores, vereadores, ex-vereadores, ex-prefeitos e lideranças políticas de todas as regiões do Estado.