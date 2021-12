Segundo uma fonte um vereador e um membro da presidência do Gurupi Esporte Clube teria apresentou as denúncias ao MPE.

“O projeto está na Câmara Municipal para os vereadores analisarem e votarem, e por meio desta gostaria da intervenção de Vossas Excelências, para esta doação não acontecer. A associação fora declarada de utilidade pública, em menos de um ano de sua criação, bem como não possui requisitos em conformidade com a lei para tal”, considerou os denunciantes.

Em ofício ao presidente da Câmara, Rodrigo Maciel, o promotor de Justiça Roberto Freitas Garcia deu prazo de 10 dias, para Maciel “pronuncie acerca da denúncia, prestando os esclarecimentos que se fizerem necessários, devendo encaminhar com a resposta, a cópia integral do Projeto de lei nº 22/2021 e demais documentos referentes ao processo legislativo”.

Sobre o Castelo Esporte Clube

No dia 05 de maio de 1988 foi criado o Esporte Clube Castelo por portugueses que residiam em Gurupi em e também por amantes do esporte gurupiense. O clube disputou várias competições municipais e estaduais no final da década de 80 e início da década e 90 sendo Campeão várias vezes municipal e uma vez vice-campeão estadual amador. Em seguida o clube encerrou temporariamente suas atividades.

Em 2017 um grupo de empresários e desportistas reativaram as atividades esportivas do Castelo, a princípio com o futebol de base. O grupo conta com o experiente treinador multi campeão na base Alcides Gonçalves que inclusive foi um dos grandes mentores do reinício do Castelo.

O Castelo trabalha com crianças e adolescentes na faixa etária entre 9 e 19 anos, de forma voluntária. O projeto social do Esporte Clube Castelo atende de forma aleatória mais de 280 crianças e adolescentes em campos de terra, praças e campos cedidos pelo poder público.

O time é reconhecido em lei como utilidade pública para a sociedade pelo município de Gurupi e também faz parte do Conselho Municipal do direito da Criança e Adolescente (CMDCA) de Gurupi.

O clube gurupiense vive ótimo momento e recentemente foi campeão Estadual Sub-20 e disputou a Copa do Brasil Sub-20 contra o Botafogo/RJ. Em novembro deste ano a categoria Sub-14 do Esporte Clube Castelo sagrou-se campeã do 23° Torneio Paratocan vencendo a equipe do Novo 13 de Redenção/PA pelo placar de 3×0 na grande final.