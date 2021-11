Atualmente, o Tocantins contabiliza 716.595 pessoas notificadas com a Covid-19 e acumula 232.012 casos confirmados. Destes, 227.514 estão recuperados, 584 pacientes seguem em isolamento domiciliar ou hospitalar e 3.914 foram a óbito.

Os dados contidos no boletim são consolidados com resultados de exames realizados no Lacen e notificações recebidas dos municípios até as 23h59 do último dia.

Abaixo da média nacional

A média de vacinação no Tocantins (49,37% da população está totalmente imunizada) ainda se encontra abaixo da nacional (60% da população com imunização completa). Apenas 08 municípios conseguiram imunizar mais de 60% da população, enquanto São Bento do Tocantins possuiu o menor índice de vacinação (29.44%) entre os 139 municípios do Tocantins.

Confira os municípios com os melhores índices de vacinação no Tocantins:

Chapada de Areia (68.87% da população totalmente vacinada), Taipas do Tocantins (66.62%), Fortaleza do Tabocão (68.60%), Bernardo Sayão (66.07%), Sandolândia (62.61%), Colméia (61.58%), Arraias (60.46%) e Silvanópolis (60.06%), .

Segundo o Boletim Integra Saúde, hoje no Tocantins

O Estado possui uma plataforma onde todos podem acompanhar os números da Covid-19 no Tocantins: http://integra.saude.to.gov.br/covid19